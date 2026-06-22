ハンセン病患者や元患者の追悼と名誉回復のための式典で、献花する上野厚労相＝22日午前、厚労省国の不当な隔離政策に苦しめられて亡くなったハンセン病患者や元患者の追悼と名誉回復のための式典が22日、東京・霞が関の厚生労働省で開かれた。強制隔離を規定した「らい予防法」は4月で廃止から30年となる。式典では上野厚労相ら参列者が「追悼の碑」に献花、黙とう。午後には元患者らと国の対策協議会が開かれる。全国13カ