松本洋平文部科学相は22日の閣議後記者会見で、東京都北区の区立滝野川第三小で発生した火災を受け、全国の教育委員会などに対し、防火設備の確認や避難訓練の実施といった安全管理体制の点検を速やかに求める考えを示した。