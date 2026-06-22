お笑いタレントの東MAXこと東貴博が21日、自身のアメブロを更新。「父の日」に家族からもらったプレゼントを披露した。【映像】東貴博、安めぐみや娘たちとの家族ショット「父の日」と切り出した東は、自身が出演する舞台の公演を終えて帰宅した際、家族から花束を贈呈されたことを報告。長女・詩歌ちゃん、次女・萌歌ちゃんとの親子3ショットを添えて「たまらんね」と喜びを滲ませた。また、同日の早朝には授業参観があった