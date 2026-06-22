日本代表ＭＦ鎌田大地（２９＝クリスタルパレス）が、北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦チュニジア戦で２試合連続ゴールを決めた。この日は守備的ＭＦから１列前の左シャドーでプレーし、自らに課した得点という仕事をまっとう。得点後に披露した“電話パフォーマンス”の裏には、所属クラブの盟友との約束があった。１４日のオランダ戦でボールが頭をかすめる劇的同点弾が“鎌田の１ミリ”として話題となった中で、この日は前半