北中米Ｗ杯１次リーグＧ組第２戦（２１日＝日本時間２２日、米国・ロサンゼルス）、イランが強豪ベルギーを相手にスコアレスドロー。２戦連続引き分けとなった。ビッグネームぞろいのベルギー有利と目されたが、ＧＫアリレザ・ベイランバンド（トラクトゥール）を中心に猛攻をしのぐ。後半２１分にはＦＷメヘディ・タレミ（オリンピアコス）が抜け出して決定機を創出したところ、ＤＦナタン・ヌゴイ（リール）に倒された。ヌ