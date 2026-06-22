『THE SECOND 〜漫才トーナメント〜2025』（フジテレビ系）で見事にベスト4に輝き、その実力を世に知らしめた漫才コンビ「はりけ〜んず」前田登さん、新井義幸さん。そんなお2人が、初となる自伝本『前説芸人 -主役になれなくても腐らずにしぶとく生きていく-』（ワニブックス）を6月26日に出版します。はりけ〜んずといえば、『M-1グランプリ』（テレビ朝日系）を筆頭に『R-1グランプリ』（フジテレビ系）や『女芸人No.1決定戦