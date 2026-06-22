メーガン妃は歌姫テイラー・スウィフトからの結婚式への招待状を熱望していたが、彼女の名前はリストの「どこにも見当たらなかった」と伝わっている。英紙エクスプレスが２１日、報じた。米国の歌姫テイラー・スウィフトと、婚約者ＮＦＬのスーパースター、トラヴィス・ケルシーは、７月３日（日本時間３日）に盛大な結婚式を挙げる予定だ。挙式の正確な場所はまだ確定していないが、ニューヨークのマジソン・スクエア・ガー