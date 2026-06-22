米女子ゴルフツアーの「メイヤー・クラシック」最終日（２１日＝日本時間２２日、ミシガン州ブライズフィールドＣＣ＝パー７２）、５打差の７位から出た山下美夢有（２４＝花王）が９バーディー、１ボギーの６４、通算１７アンダーで並んだロッティ・ウォード（英国）とのプレーオフを制して、今初優勝を果たした。山下にとって２０２５年のメジャー「ＡＩＧ全英女子オープン」と同月の「メイバンク選手権」に続き、ツ