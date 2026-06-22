【CEDEC2026】 7月22日～7月24日 開催予定 会場： リアル会場 神奈川県横浜市「パシフィコ横浜ノース」 オンライン会場 公式WEBサイト 吉田修平氏（yosp 代表取締役） 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（以下、CESA）は、日本最大級のコンピュータエンターテインメント開発者向けカンファレンス「CEDEC2026