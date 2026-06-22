今年で17回目となる、日本唐揚協会主催の「からあげグランプリ」に今年初めて「コカ･コーラ賞」が登場した。日本全国のからあげの中でコカ・コーラに合うものはどれか……? そもそもコカ・コーラに合うからあげはどのような特徴を持つのか? 受賞したからあげを紹介する。日本唐揚協会主催の「からあげグランプリ」に今年初めて「コカ･コーラ賞」が登場○「コカ・コーラと合うからあげ」の基準は?今年から日本唐揚協会主催の「から