阪神の高橋遥人が今季5度目の完投勝利■阪神 2ー1 DeNA（21日・横浜）阪神の高橋遥人投手が21日、横浜スタジアムで行われたDeNA戦に先発登板。この日も最後まで一人で投げ抜き、9回1失点で9勝目をあげた。今季5度目の完投勝利となった“無敗”の左腕に、虎党は「沢村賞あるやろ」「もはや神の領域」と称賛の言葉を並べた。立ち上がりに苦しんだが、相手に流れを与えなかった。初回、連打で迎えた無死一、二塁のピンチを併殺打