里山で撮影された一枚の写真がある。薄暗いなか、クマが照明のスイッチを入れた瞬間をとらえたものだ。「ライトと撮影機材を設置し、夜間のクマの行動を観察しようとしていたところ、現れたクマが照明器具に興味を示し、前足でいじっているうちにスイッチが入った。まるで自分を撮影するために、自ら電灯のスイッチを入れたみたいですよね」そう語るのは、クマ研究を50年以上続け、日本ツキノワグマ研究所の米田一彦所長。各地でク