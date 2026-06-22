W杯日本―チュニジアサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジアがエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。米メディアは日本が記録したW杯史上2度目という衝撃のスタッツを伝えている。日本は前半4分の鎌田大地のゴールを皮ぎりに、11本（うち枠内6）のシュートで計4得点の大勝。計592本ものパスを通し、成功率は88％を記録した。相手のシュートは3本（