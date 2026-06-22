『飼い主さんのイメチェン』で見せる猫の反応5選 人間は季節や気分によって髪型を変えたり、髪色を変えたりする『イメチェン』を楽しむもの。理想が叶えば気持ちが明るくなり、モチベーションアップにも繋がります。 そんなポジティブな変化も愛猫と共有できれば良いのですが、必ずしもそうなるとは限りません。雰囲気が変わることで『混乱』を招くことがあるからです。 猫は飼い主さんがイメチェンをす