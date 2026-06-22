戦闘終結の覚書署名後も、すんなり「全面開放」とはいかない。イラン革命防衛隊は20日の声明で全船舶に対し、ホルムズ海峡は再び「封鎖された。近づくな」と警告した。理由としてイスラエルの「停戦違反」を主張。覚書にはレバノンを含む全戦線での軍事作戦終結が盛り込まれ、イスラエルとレバノンの親イラン民兵組織ヒズボラは19日に停戦で合意した。ところが、24時間も経たずに、イスラエル軍はレバノン南部を空爆し、多数の死