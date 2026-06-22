6月12日、カンボジアの首都プノンペンで摘発された国際詐欺拠点。当局はカンボジア人女性3人を逮捕した。彼女らは韓国人女性のふりをして、日本人をターゲットにロマンス詐欺を実行していたとみられる。パソコンのモニターには「日本で新しい友達を作りたい」といった日本語が、彼女らが話すクメール語の訳とともに表示されていた。【写真を見る】逮捕されたカンボジア人女性3人、詐欺用に使用されていた日本語文のテンプレート