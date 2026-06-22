森保監督が選手を固定して戦っていたら、主力の相次ぐ離脱で動揺したかもこれほど安心して見ていられる試合は、これまでのワールドカップ（W杯）であっただろうか。日本代表が4-0でチュニジア代表に大勝した。開始4分に先制ゴールを決めると、その後も効果的に加点。ほとんど危ない場面もなかった。1998年フランス大会から8大会連続出場中で「常連国」の日本だが、過去7大会の成績は7勝12敗6分け（2PK戦負け含む）。5勝が1点差