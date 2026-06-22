お笑いコンビ「スピードワゴン」の小沢一敬（52）が20日、東京・渋谷で開かれた「やついフェス2026」に出演した。【もっと読む】コンプラ配慮で“小出し”にされる松本人志 ファンは歓喜も世間から見れば「ただの観測気球」の悲哀照れくさそうにサンバイザーをかぶって登場した小沢は「オレさ、840連休だったから……」と久々のライブでどう振る舞ったらいいのか迷い気味。歌合戦コーナーのエキシビションとして出演した小沢は