Windows 11のメディアプレーヤーは音楽や動画の再生、メディアライブラリの管理を担う標準アプリです。このメディアプレーヤーは従来のWindows Media Player Legacyに代わる標準アプリとして位置付けられていますが、旧版である「Windows Media Player Legacy」と比較するとメディアプレーヤーのメモリ使用量が増加していると報じられています。Microsoft wants you on Windows 11's modernメディアプレーヤー, but it uses 3.5x m