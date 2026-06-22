サッカー北中米Ｗ杯に、荒木友輔主審（４０）と三原純副審（４５）が審判員として参加している。日本人審判員の選出は主審、副審ともに７人目。「じゃんけん負け」をキッカケに審判員への道を歩み始めた荒木主審と、サッカー経験ゼロからＷ杯選出まで成り上がった三原副審。ともに初のＷ杯選出となった２人の、それぞれのキャリアに迫った。（取材・構成＝岡島智哉）元野球少年で、サッカーのプレー経験はゼロに等しい。本業