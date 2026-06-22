◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル）素材の良さを示しているサノノグレーター（牡３歳、美浦・尾形和幸厩舎、父グレーターロンドン）が、春シーズンの悔しさを晴らすために夏の福島開幕週に挑む。今年はスプリングＳ５着が最高着順だが、そのレースでは直線で前が塞がる場面があり、力を最大限に発揮できたとは言えない内容。さらに前走の皐月賞当日は前残りの決着が多く、