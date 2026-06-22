横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズのホテル最上階にて、涼やかな特等席で夏を満喫する、ビアフェスタ 2026「フレンチBBQ」を開催。横浜の夜景を眺めながら、フレンチシェフ渾身の料理を優雅なBBQスタイルで冷えたビールと共に楽しむ、夏のご褒美時間が始まります☆ 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ベイ・ビュー」ビアフェスタ 2026「フレンチBBQ」 料金：9,900円（税・サ込）開催期間：2026年7月1日（水