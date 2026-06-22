ソニー・ピクチャーズ配給、トム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの新たなる物語、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が2026年7月31日(金)より日米同時公開。2026年6月22日（月）より1週間、ラフォーレ原宿にて深い意味が込められた特別ビジュアルが掲出されます。 マーベル映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』特別ビジュアル公開 ソニー・ピクチャーズ配給、トム・ホラ