タレントでモデルの紗栄子が公開したコーデショットが、視線を集めている。紗栄子は２１日に自身のインスタグラムに「最近の私」と記し、近影をアップ。お腹をちらりと見せたコーデショットや、白Ｔシャツに黒のミニスカをあわせて美脚を見せたショットなどを複数枚披露した。この投稿にファンからは「健やかな美しさと可愛さ」「か、か、か、か、可愛すぎる」「足きれい」「可愛いが詰まってます」「セクシー」「癒されるぅ