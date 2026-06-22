ファミリーマートは、「FAMIMA CAFE」のフラッペから、果実感を楽しめる新ラインアップ「味わうごほうびフルーツシリーズ」を、第1弾の「メロンフラッペ」を皮切りに、23日から全国のファミリーマート約1万6400店にて順次発売する。【写真】夏が楽しみになる！「メロンフラッペ」ほか商品ラインナップ同シリーズは、“まるで果実をかじったような味わい”をテーマに、果汁・果肉比率にこだわり、素材本来のみずみずしさや香り