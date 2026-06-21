とちぎテレビ 明治のナイチンゲールと呼ばれる大関和の親戚と血縁関係にあり、現在のさくら市にルーツがある喜連川足利家の末裔らが２１日、大関一族ゆかりの地を訪れ両家の交流を深めました。 大田原市にある黒羽芭蕉の館を訪れたのは、「喜連川公方足利氏の会」のメンバー約３０人です。 この団体は、室町幕府を開いた足利尊氏の血を引き、戦国武将・豊臣秀吉によって誕生した「喜連川足利家」の歴