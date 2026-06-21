とちぎテレビ 日本代表は、２１日、１次リーグ第２戦でチュニジアと戦い、４対０で今大会初勝利を手にしました。 メキシコのモンテレイでチュニジアとの第２戦を戦う、日本代表。宇都宮市内のＢＡＲルシファーでは大型スクリーンでの放映が行われ、およそ３０人が集まりました。 攻撃の要、久保建英が怪我で欠場の中臨む日本は、オランダ戦から先発４人を変えて試合に挑みました。 試合早々から激