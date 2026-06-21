とちぎテレビ さくら市にある神社では参拝者が手と口を洗い清める「手水舎」にアジサイの花を浮かべる恒例行事が始まりました。 さくら市の今宮神社では、梅雨の季節の美しい花を参拝者に楽しんでもらおうと８年前から手水舎にアジサイを浮かべています。 ２０日からの一般公開を前に地域おこし協力隊の甘糟里奈さんがＰＲに訪れました。 季節を感じられる行事としてＳＮＳで人気となって、例年休日には撮影待ちがで