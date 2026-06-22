公開中の映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の入場者プレゼント第5弾として、「フォックス・マクラウドクリアファイル」の配布が決定した。6月26日から全国の上映劇場で配布される。【動画】フォックス・マクラウド役の竹内栄治からのメッセージ本作で活躍するフォックス・マクラウドをデザインしたクリアファイルとなっており、あわせて日本語吹替版でフォックス・マクラウド役を務める竹内栄治からのメッセー