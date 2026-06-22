▽20分1本荒井優希、○小夏れん（14分32秒エビ固め）山下実優、神嵜●※ひつじ座コメット東京女子プロレスは21日、名古屋市の中日ホール＆カンファレンスで「TJPWSPRINGTOUR2026〜NEXTDOOR〜inNAGOYA」を開催した。名古屋・栄を拠点とする人気アイドルグループSKE48の元メンバーでプリンセス・オブ・プリンセス王者の荒井優希が小夏れんとのタッグで、次期挑戦者・山下実優との前哨戦で2連勝を飾り、タイトル戦