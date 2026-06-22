「ごみ清掃芸人」として活動する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸ（旧ツイッター）を更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。 【写真を見る】【ごみ清掃芸人】プラ包装「リサイクル過程で多少の紙は熱で消えてなくなるので、できるだけ剥がしてくれればプラ資源に出せます！」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは、「この状態でもプラ資源に出せます。」と、商品のプラスチック包装に紙製のラベ