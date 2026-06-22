認知症の80代女性にマンション一室の購入契約を結ばせ、現金300万円余りを振り込ませた疑いで男2人が逮捕された。「イット！」は高齢の親族が同様の被害に遭った複数のケースを取材した。認知症女性とマンション契約、300万超振り込ませたか認知症や認知症の疑いのある高齢者の判断能力の乏しさにつけ込み、マンションなどの不動産を売りつけられる被害が相次いでいる。親族が被害に遭った人（今回の事件とは無関係）：（親族から