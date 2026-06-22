メイプル超合金カズレーザー（41）が22日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。サッカー日本代表が、FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会の1次リーグF組チュニジア戦が行われた時間にいた場所について言及した。チュニジアを4−0で下し、今大会初勝利を挙げた日本代表について、MC南海キャンディーズ山里亮太が「カズ、どうだった？」と試合の感想について尋ねた。カズレーザーは「その時間、ゴールドジム