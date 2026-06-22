下越では、２２日昼前にかけて低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に注意・警戒してください。新潟地方気象台によりますと、佐渡島付近には低気圧があって東へ進んでいます。低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、新潟県では大雨となる所があるでしょう。予想より雨雲が発達した場合や、停滞した場合には、警報級の大雨となる可能性があります。県内の降り始め（２０日午後２時）から２２日午前５時までの降水量は以