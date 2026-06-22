MATCH 37グループH第4戦2026年6月22日 7:00キックオフ（会場：マイアミスタジアム）ウルグアイ 2-2 カーボベルデスペイン相手に堂々たる戦いを見せ、勝ち点1を手にしたカーボベルデ。その前に立ちはだかったのは南米の強豪ウルグアイだ。グループ突破へ向け、両チームとも勝ち点が求められる状況で激突した。立ち上がりから両チームは前線から激しく圧力を掛け合うインテンシティの高い展開となる。特にウルグアイはマンツーマン