お笑いコンビ「ジャングルポケット」の太田博久（42）の妻でモデルの近藤千尋（36）が21日、自身のインスタグラムを更新。「父の日」を祝う家族ショットを披露した。「父の日おめでとう」とつづると、自身と太田、9歳長女、6歳次女のショットをアップ。「今年はリカバリーウェアにしました」とプレゼントを明かした。「ずっと元気なひーぼぉくんでいてね週末は学校行事やお仕事で一瞬で終わった…！こっちゃんは寝てて写真