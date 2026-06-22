ＦＩＦＡランク１８位の日本は２０日（日本時間２１日）、１次リーグ第２戦で同４５位のチュニジアに４―０で大勝した。次戦を引き分け以上で終えれば、２位以上での決勝トーナメント進出が確定する。日本が２位以上で決勝トーナメントに進出した場合、１回戦ではＣ組の突破国と対戦することになる。現在、Ｃ組の首位で、日本と当たる可能性があるブラジル国内からは日本との対戦に恐れている声も挙がっており、国内メディアか