女優の武田久美子（57）が22日、自身のインスタグラムを更新。23年ぶりの写真集を発表し、撮影オフショットを公開した。「皆様に素敵なお知らせがありますこのたび23年ぶりの写真集を、講談社より出版致します！」と発表し、「発売は9月ですが、6月25日発売の『FRIDAY』では先行カットを掲載しております」と告知。海辺での撮影オフショットをアップし「長年私のファンの皆様方からは『もういちど写真集をだしてほしい』と