ワールドカップ通算1000試合目という歴史的な一戦で、日本は４−０という大差でチュニジアを下した。試合後、日本コールで盛り上がるメキシコ人サポーターの間を縫って、私はミックスゾーンへと向かった。意気消沈したチュニジアの選手から言葉を引き出すのは至難の業だったが、それでも監督や数人の選手から話を聞くことができた。まずはこの試合の数日前に監督に就任したエルヴェ・ルナール監督からだ。「この結果に反論の余