【めっちゃカメレオン】 6月10日 発売 価格：790円 LEMORION氏は6月22日、PC用かくれんぼゲーム「めっちゃカメレオン」の売上が700万本を達成したことを明らかにした。 本作はSteamにて6月10日に発売されたかくれんぼゲームで、着実に販売本数を伸ばし、リリースから約12日間で全世界での販売本数が700万本に到達したことが明らかになった。同時接続数は33万