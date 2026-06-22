元ENHYPENのヒスンことEVANが、ソロアーティストとして新たな一歩を踏み出す。本日（22日）18時、デビューシングル『RIDE OR DIE』をリリースする。【写真】EVAN、東京散策“エモSHOT”「日本来てたの?!」「最後まで共にする」という強いメッセージを込めた今作は、EVANが今後描いていく独自の音楽的方向性を世に示す、ソロ活動の幕開けを告げる作品となりそうだ。特に今回の新譜は、EVANのより成熟した創作力を感じさせる作品とし