ローソンは6月23日、創業51周年を記念したキャンペーン『超ハッピーすぎ！チャレンジ』の第4週商品を発売した。第1週の「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」、第2週の「盛りすぎ！バスチー -バスク風チーズケーキ-」、第3週の「盛りすぎ！大きなチョコシュー〈チョコクリーム＆ホイップ〉」などに続く商品として展開する。『超ハッピーすぎ！チャレンジ』では、価格据え置きで重量や具材を約51％増量する「盛りすぎチャレンジ」を