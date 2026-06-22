Stray Kidsが、新曲リリースを皮切りに、新アルバムの発売やワールドツアーの開催を予告した。6月22日、所属事務所JYPエンターテインメントは公式SNSを通じてStray Kidsの新デジタルシングル『RUN IT』のティザー映像を公開し、6月24日午後1時に新曲をリリースすると発表した。【写真】「大声出た」ヒョンジン、バキバキな背中公開公開された映像では、メンバーたちが先頭に立って道を切り開く存在として描かれ、Stray Kidsの歩ん