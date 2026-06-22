松屋フーズが展開するとんかつチェーンの「松のや」は、160gの厚切りリブロース肉を使用した各種メニューを6月24日15時から発売する。「超厚切りリブロースかつ」は、昨年の販売時にも好評だったメニューだという。今回発売する「超厚切りリブロースかつ」は、やわらかくきめ細やかな肉質のリブロース肉を使用し、店舗で揚げた厚切り仕様のとんかつ。定番の定食に加え、鬼おろしポン酢や味噌を合わせたメニュー、大判唐揚げや海老