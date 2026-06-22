【モデルプレス＝2026/06/22】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第24話「軍師官兵衛！」が6月21日に放送された。ラストに映し出されたテロップが話題を呼んでいる。＜※ネタバレあり＞【写真】「怖すぎて震えた」と話題の「豊臣兄弟！」不穏テロップ◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん