【ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ズワァース (H.D.)】 6月23日16時 予約開始 11月 発送予定 価格：22,000円 BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ズワァース (H.D.)」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて6月23日16時より予約受付を開始する。発送は11月を予定し、価格は22,000円。 本商品は「聖戦士ダンバイン」に登場する黒騎士が駆