郷土資料として価値のあるものを地域に役立ててほしいと、鳥羽の歴史を伝える貴重な資料が、19日に三重県鳥羽市に寄贈されました。鳥羽市内で旅館などを営む吉田一喜さんが、実家の整理中に見つかった歴史資料を市に引き渡しました。寄贈されたのは、志摩国鳥羽藩の第4代藩主・稲垣長続の書が記された掛け軸や、鳥羽藩主・稲垣家から拝領したと伝わる文箱など6点です。吉田さんは、実家の整理を進める中でこれらの資料を見つけ、郷