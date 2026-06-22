防災について楽しく学べるイベントが21日、津市にある三重県総合文化センターで開かれ多くの家族連れでにぎわいました。男女共同参画社会を実現するために人材の育成や情報発信など様々な取り組みを行っている三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」が年に1回開いているものです。今年は「防災・減災と男女共同参画」というテーマで実施され、「フレンテみえ」に登録している県内の団体がブースを出展しました。会場では子ど