歌舞伎の名優七世、松本幸四郎の出身地、三重県東員町で地元の子どもたちが演じるこども歌舞伎が披露されました。東員町こども歌舞伎は地元出身の名優をしのび、日本の伝統文化の歌舞伎を伝承しようと1996年から始まりました。東員町の桜の名所を紹介するオリジナルの幕前芝居が披露されたのに続いて、今年の演目の義経千本桜の一場面と、こども歌舞伎では初めてとなる釣女が上演されました。このうち、「義経千本桜道行初音旅吉野