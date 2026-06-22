Celvokeから2026 A/W Makeup Collection「Gradation of Being」が登場します。今回のコレクションでは、新製品の「レイヤード シルエット アイズ」を中心に、リップやアイブロウ、ブラシまで幅広いアイテムを展開。陰影と色彩が織りなす奥行きのある表情を提案し、自分らしい美しさを引き出してくれます。予約は2026年7月24日(金)、全国発売は8月7日(金)です。 注目は新作レイヤードシルエットアイズ 価格：各6